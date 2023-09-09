إيقاف أعمال بناء على أملاك الدولة بقرية أبنود بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبنود بمركز قنا، اليوم السبت، برئاسة رفاعى عبداللاه، من تنفيذ إيقاف أعمال على أرض أملاك دولة بمساحة 200 متر عبارة عن فك أخشاب دور أرضي بناحية عزبة جبريل.

وأكد اللواء طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي، محافظ قنا، بالتصدي لحالات التعدي على أراضي أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات كافة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون، أو التفريط في حق الشعب.