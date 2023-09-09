السبت 09 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بتشكيل عصابي لتجارة المخدرات بدمياط

حملة أمنية
حملة أمنية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر والتشكيلات العصابية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

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فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام (5 عاطلين – لـ 4منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم لأسلحة نارية متخذين من دائرة مركز شرطة الزرقا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش , 12 كيلو جرام لمخدرالبانجو–كمية لمخدر الهيروين  - بندقية خرطوش , فرد محلى ، عدد من الطلقات النارية , 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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