القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يدرب فرق رضا المنتفعين بهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

على آليات التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة وأساليب التعامل معهم

افتتحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم فاعليات ورشة عمل " التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم وأساليب التعامل معهم وأساسيات لغة الإشارة والتواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة" والتي ينظمها المجلس بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الالمانية في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري.

تأتي الورشة في إطار برنامج الدمج والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يقوم عليه المجلس، وتستهدف هذه الورشة فرق عمل رضا المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية - فرع الإسماعيلية، بهدف الإسهام في زيادة معارفهم بأساليب وطرق التعامل الصحيحة مع الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان ممارستهم لتلك الحقوق.

من جانبها رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون المثمر والمتواصل مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية كشريك استراتيجي في التعاون مع المجلس في إتمام عدد من ورش العمل التدريبية لعدد من الهيئات الحكومية التي تتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمة لهم.

وأكدت المشرف العام على المجلس، على ترحيبها بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية وتقديم التدريبات اللازمة لفرق عمل رضا المنتفعين بالهيئة باعتبارهم الصف الأول في الهيئة في تقديم الخدمة وتقييمها.

وفي هذا الصدد وجهت المشرف العام على المجلس الشكر إلى السيد توماس شاما، الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية في مصر، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية على التنسيق والتعاون من أجل إنعقاد الورشة، ووجهت الشكر أيضاً إلى المهندس ماجد جامع، منسق المشروعات بمؤسسة هانس زايدل الألمانية - مكتب مصر، والدكتور أحمد دنقل، مدير عام الإدارة العامة لرضاء المنتفعين.

في ذات السياق قالت الدكتور إيمان كريم، أن ورشة العمل التدريبية تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الفرعية منها استيعاب مفهوم التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، والتعرف على أهمية وأهداف التدخل المبكر، وتقديم أهم استراتيجيات وبرامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد والإعاقة السمعية والبصرية، هذا بالإضافة إلى التدريب على أساسيات لغة الإشارة ومراحل تطورها.

أساليب التعامل الصحيحة مع الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكدت المشرف العام على المجلس أن الورشة ستناقش على مدار أيام انعقادها المنظور الشامل للإعاقة، وأساليب التعامل الصحيحة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيقات عملية على التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وآليات التدخل المبكر مع الإعاقات السمعية والبصرية من خلال (الأسرة كأساس لتنفيذ برامج التدخل المبكر - منهج الفريق العابر للتخصصات - التطور الطبيعي لحاسة السمع- الاكتشاف المبكر لضعف السمع) وكيفية إرشاد أسر الأطفال ذوي الإعاقة السمعية والتعرف على المعينات السمعية وزراعة القوقعة، وكيفية التأهيل السمعي لمزروعي القوقعة، كما تناقش الورشة التطور الطبيعي لحاسة البصر من خلال ( الاكتشاف المبكر للإعاقة البصرية- التقييم الطبي والوظيفي للبصر- إرشاد أسر الأطفال ذوي الإعاقة البصرية- تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة البصرية)، إضافة إلى التدريب على لغة الإشارة ومراحل تطورها والتدريب على أهم المصطلحات الطبية المتداولة بالمستشفيات والوحدات الصحية بلغة الإشارة.

يذكر أن موضوعات الورشة يقدمها الدكتورة نهى سليمان ،مدير المكتب الفني للمشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة أمل عزت علي، استشاري تأهيل الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة، ومن مدربي ترجمة لغة الإشارة نادية عبدالله ، وفيروز الجوهري، من مترجمي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

يذكر أيضاً ان منصة الجلسة الافتتاحية لورشة العمل شارك فيها الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمهندس ماجد جامع، منسق المشروعات بمؤسسة هانس زايدل الألمانية - مكتب مصر، والدكتور أحمد دنقل، مدير عام الإدارة العامة لرضاء المنتفعين، وشارك في الورشة من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس ، ومحمد عبد الوهاب، منسق عام الورشة، وعضو المكتب الفني للمشرف العام على المجلس، وعمر معروف، عضو المكتب الفني.