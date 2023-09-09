الإحصاء: 47.7 % انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال شهر يونيه

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض قيمه العجز في الميزان التجاري خلال شهر يونيه 2023 ليصل الى 2.32 مليار دولار مقابل 4.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 47.7 ٪.

اشار الجهاز برئاسه اللواء خيرت بركات الى انخفاض قيمه الصادرات الوطنيه بنسبة 27.6 ٪ حيث بلغت 2.91 مليار دولار خلال شهر يونيه 2023 مقابل 4.02 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: البترول الخام بنسبة 12.7 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 20.5%، فواكه طازجه بنسبة 32.0%، اسمده بنسبة 39.5٪.



بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يونيه 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 21.0 ٪ ، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 27.6 % ، بطاطس بنسبة 11.5 %، بقول جافه بنسبة 77.3 ٪.

واشار الجهاز الى انخفاض قيمة الواردات بنسبة38.1 ٪ حيث بلغت 5.23 مليار دولار خلال شهر يونيه 2023 مقابل 8.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: منتجات البترول بنسبة 37.8%، قمح بنسبة 9.0%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 42.7%، ذرة بنسبه 42.4%.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيه 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها: الغاز الطبيعى بنسبة 33.5%، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 10.6 ٪، سيارات ركوب بنسبة 29.8%، انابيب ومواسير ولوازمها من حديد او صلب بنسبة 76.7 % .