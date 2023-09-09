تطوير ورفع كفاءة بيت ثقافة دلجا بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أهمية دور قصور وبيوت الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية، ورفع الوعي لدى المواطنين، وذلك من خلال تقديم البرامج والأنشطة، والتي تستهدف استثمار طاقات الشباب وبناء عقول النشء، والتصدي للمفاهيم الهدامة والأفكار المتطرفة.

في هذا السياق تفقد عامر طه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، الأعمال الجارية لرفع كفاءة وتطوير بيت ثقافة دلجا.

ووجه رئيس المركز، على أهمية الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة فى التنفيذ، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء.