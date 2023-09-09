إسرائيل تعرض على المغرب تقديم المساعدة لمنكوبي الزلزال المُدمّر

تقوم "تل أبيب"، بتحديد مواقع الإسرائيليين المتواجدين حاليًا في المغرب لمساعدتهم بعد الزلزال المُدمّر الذي ضرب البلاد مساء الجمعة، حسبما أفاد وزير الخارجية الإسرائيلي ، "إيلي كوهين"، اليوم السبت.

وقال كوهين في بيان إن السلطات الإسرائيلية تريد مساعدة الإسرائيليين و"التواصل معهم والاطمئنان عليهم".

كما أشار كوهين إلى أن إسرائيل عرضت على السلطات المغربية تقديم المساعدة لمنكوبي الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد.

بدوره، قال المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للإعلام العربي إنه في "أعقاب الزلزال الذي ضرب المغرب الليلة الماضية، أوعز وزير الدفاع الى كل من جيش الدفاع ووزارة الدفاع للاستعداد الفوري لتقديم مساعدة طارئة من خلال قوات الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية".

زلزال المغرب

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.

وضرب زلزال بلغت قوته 7 درجات على سلم ريختر مساء الجمعة، حدد مركزه بإقليم الحوز.

تونس تُصدر بيانًا عاجلاً بشأن زلزال المغرب المُدمّر

أصدرت "رئاسة الجمهورية التونسية"، بيانًا بشأن زلزال المغرب المُدمّر، الذي خلف مئات الموتى والمصابين، إذ أصدر الرئيس ،"قيس سعيد" أوامره لبعض الجهات للمساعدة في مواجهة آثار الزلزال.

وقالت الرئاسية التونسية في بيانها، "يتقاسم الشعب التونسي مع شقيقه المغربي الألم والأسى على إثر الزلزال المدمر الذي جد يوم أمس وأسفر عن سقوط عدد من الموتى والجرحى".

الشعب التونسي

وأضاف البيان: ‏‎"تقف الجمهورية التونسية إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في هذه المحنة وتضع كل ما لديها من امكانيات لمعاضدة جهود أشقائها، وتتقدم بأخلص عبارات التعازي لأهالي الضحايا، وتدعو المولى عز وجل بأن يسكنهم فسيح جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ويبتهل الشعب التونسي إلى الله تعالى بأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".