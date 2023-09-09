غداً الأحد.. بدء المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمى" بـ4 مراكز بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن غدا الأحد بدء المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان فى قرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن مبادرة (أيامنا أحلى) التى تنفذها وزارة الصحة والسكان.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، استعداد مديرية الصحة بالمحافظة، لتنفيذ المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمى" لتبدأ غدا الأحد 10 سبتمبر الجارى، وتستمر حتى الجمعة 14 من نفس الشهر بمراكز ، ( المنيا ، وأبوقرقاص، وبني مزار، والعدوة ) ، للوصول بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع المواطنين، وتحقيق مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ، ورفع وعي المجتمع بالقضية السكانية وانعكاساتها على التنمية .

وأوضح وكيل الوزارة،وع أن الحملة تقدم خدماتها من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات إلى جانب العيادات المتنقلة، حيث تستقبل الحالات فى 163 قرية على مستوى 4 مراكز ، بواقع 83 قرية بمركز المنيا ، و24 بمركز أبوقرقاص ، و 35 ببنى مزار ، و21 قرية بمركز العدوة من خلال عيادات ثابتة ومتنقلة .