دفن جثمان سيدة أنهت حياتها أسفل عجلات المترو

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، التصريح بدفن جثة سيدة ألقت نفسها أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة مترو الزهراء، وتسليم الجثة لذويها عقب تشريحها وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

اتضح أن الجثة لسيدة متزوجة في العقد الثالث من العمر استغلت فرصة قدوم القطار من محطة المترو السابقة لمترو الزهراء، وألقت بنفسها أمامه مباشرة، ولم يتمكن أحد من إنقاذها.

وكانت سيدة ألقت نفسها أسفل عجلات المترو بمحطة مترو زهراء مصر القديمة قبل دقائق من إغلاقه.