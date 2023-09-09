منطقة أزهر الإسكندرية تعمل على استيعاب جميع المتقدمين للدراسة

أكد الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، تعاون جميع إدارات الإسكندرية الخمس: (غرب – العامرية – وسط – شرق- المنتزه)، لاستيعاب جميع المتقدمين للصف الأول الابتدائي، والمستوى الأول رياض الأطفال، وبخاصة المتقدمون للصف الأول الابتدائي.

وقال إن المنطقة تعمل المنطقة جاهدة على تنفيذ توجيهات الإمام الأكبر باستيعاب كل المتقدمين للالتحاق بالأزهر مع إيجاد الآليات التي تكفل، وذلك وتوزيع المتقدمين على المعاهد بما يحقق رغبة أولياء الأمور وكذلك الحفاظ على جودة العملية التعليمية.

وخلال جولته صباح اليوم السبت، تفقد رئيس المنطقة العمل بمعهد محمد مصطفى جاد الابتدائي، وإدارة غرب الورديان، حيث اجتمع موجهي الإدارة والأعضاء الفنّيين، بحضور مجدي جابر، مدير الإدارة، للوقوف على ما تم حيال استيعاب جميع المتقدمين للصف الأول الابتدائي، خلال الأيام المحددة للتقديم الورقي من المرفوضين على النظام الالكتروني، والتي بدأت يوم الثلاثاء الموافق 5/ 9/ 2023، وتنتهي غدا الأحد الموافق 10/ 9/ 2023م.

وأشاد رئيس المنطقة، بآلية العمل بإدارة غرب والتعاون بين العاملين بها من اليوم الأول للنقل والتحويلات واستقبال الراغبين في التعليم الأزهري، وتنفيذها للتعليمات الخاصة بالتيسير على الجمهور، مشيرًا إلى أنَّه في حال زيادة الكثافة في بعض المعاهد يتم توزيع الأطفال على الأماكن المتاحة في معاهد أخرى؛ حفاظًا على جودة العملية التعليمية، والحفاظ على الأمانة التي نتحملها في أعناقنا.

وتيسيرًا من قطاع المعاهد الأزهرية على أولياء الأمور، فقد أصدر قراره ببدء تلقي طلبات أولياء الأمور للصف الأول الابتدائي أولًا من الذين لم يقبلوا في التنسيق الالكتروني ويتحقق فيهم شروط القبول بداية من الثلاثاء الموافق 5/9/2023م وحتى الأحد الموافق 10/9/2023م، وذلك بمقر الإدارات التعليمية.

ويبدأ تلقي طلبات أولياء الأمور للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال- المستوى الأول، من الذين لم يقبلوا في التنسيق الالكتروني ويتحقق فيهم جميع الشروط، بداية من الاثنين الموافق حتى الخميس ، وذلك بمقر الإدارات التعليمية.

وتهيب الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية بالسادة أولياء الأمور الالتزام بالمواعيد المحددة، مع العلم أن المفاضلة سوف تكون للأكبر سنًّا، بعد فحص الملفات المقدمة.