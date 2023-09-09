إزالة فورية لحالة تعد على الأراضي بقرية دندرة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية دندرة بقنا، برئاسة شاذلي البرنس نائب رئيس المدينة، وبحضور فنى تنظيم القرية ، المشرف الزراعى بالقرية، بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة بمساحة ٣ قيراط عبارة عن أسوار ومبانى بالطوب الأبيض والأسمنت.

وأكد اللواء طارق لطفي، رئيس مركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.