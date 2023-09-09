إزالة فورية للتعديات بالبناء المخالف بأبشواي في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات بشكل فوري، تحت إشراف المهندس خالد فراج رئيس المركز.

وشملت الحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة أبشواي وقرى المركز، بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية وقوات الأمن.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بتنفيذ الإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير، مع المتابعة الميدانية المستمرة ورصد أي مخالفات والتصدي لها بشكل فوري.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي

وأوضح رئيس مركز ومدينة أبشواي أن الحملات تمكنت اليوم من إزالة عدد 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، عبارة أسوار بالطوب الأبيض وفك شدة خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية، على مساحة إجمالية بلغت 850 متر، بزمام مدينة أبشواي وتم إزالة الأعمال بحضور المهندس فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس خالد الجاحد المشرف العام على الإشغالات بالمركز، وتم إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف رئيس المركز أنه تم إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض والأحمر، بناحية منطقة أبوجنشو على مساحة 200 متر، بحضور المهندس محمد موسي نائب رئيس المركز لشئون القري، والمهندس محمد عيد رئيس الوحدة المحلية بقرية أبوكساه، وتم تسليم المواقع خالية لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

وشدد رئيس المركز على تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية ومواجهة المخالفات وإزالتها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، موجها غرفة العمليات ووحدة التدخل السريع بالتصدي لكافة التعديات ليلا ونهارا وإزالتها في المهد.

وقامت الحملات بتنفيذ إزالة جميع المخالفات وتسليم المواقع خالية من أي تعديات لمسئولي الجمعيات الزراعية، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.