ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 100 ألف طن قمح

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، السفينة النقل العملاقة SABAEK حيث تم تراكيها على رصيف 92 بميناء الدخيلة وجاري حاليا العمل على تفريغ حمولتها.

يذكر أن السفينة SABAEK ترفع العلم البنمي برقم التسجيل IMO 9240433 ويصل طولها إلى 250م بعرض 44.04م وبغاطس يصل إلى 14م تقريباً بحمولة 100 ألف طن قمح تقريبا.

وقامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، فور تلقيها الإخطار برغبة السفينة العملاقة SABAEK في الرسو بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في روسيا حيث تم دراسة تخطيط التراكي وعمل جسات للأرصفة التي تسمح باستقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الضخمة خاصة وأن هيئة ميناء الإسكندرية بتوجيهات من السيد الفريق / كامل الوزير - وزير النقل قد سبق وأن قامت بعدة مشروعات ضخمة لتكريك وتعميق الممر الملاحي ودائرة الدوران باعماق تصل إلى 20م تقريبا، كما تم العمل على صيانة وتطوير الأرصفة بمينائي الأسكندرية والدخيلة بالإضافة إلى ما يتم إنشاؤه حالياً من أرصفة ومحطات تخصصية على أعلى مستوى فني وتقني وبيئي فضلا عن دعم وتحديث وتطوير أسطول الميناء من الوحدات البحرية من قاطرات ولنشات إرشاد ولنشات حماية البيئة.

وفي هذا السياق فقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية، إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسيير تراكي السفينة العملاقة SABAEK وتقديم كل وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد من خلال التقنيات المتقدمة ببرج الإرشاد وكذلك بواسطة أطقم الأرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الإحترافية والكفاءة واللذين قاموا باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصلوها إلى نطاق الميناء مرورا بالممر الملاحي ووصولا إلى تراكيها ورباطها على الرصيف المخصص لا سيما أن هذه السفينة تعد أكبر سفينة غلال يتم إستقبالها في ميناء الإسكندرية.

وأصدرت توجيهات إلى الإداراة المركزية لميناء الدخيلة، بالإشراف الكامل على كل العمليات ذات الصلة بتفريغ السفينة بميناء الدخيلة وتذليل كل العقبات مع التزام الشركة المفرغة باستخدام أحدث المعدات ذات الكفاءة وكذا الالتزام بالمعدلات المعيارية للتفريغ بالتعاون مع إدارات حركة البضائع والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية والبيئة فضلا عن المتابعة المستمرة من مركز عمليات الهيئة.