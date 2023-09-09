إجراء الكشف الطبى على حكام كرة القدم بالفيوم

اجرت لجنة حكام كرة القدم بالفيوم، اليوم السبت، الكشف الطبى فى مسشتفى فيديمين المركزى بمعرفة لجنة طبية باشراف الدكتور مبروك الزغيبى مدير المستشفى .

وتم توقيع الكشف الطبى على الحكام بمختلف الدرجات الأولى، والثانية، والثالثة، والحكام الجدد، وشمل الوزن والطول والقلب والباطنة والصدر والنظر، وذلك بحضور الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم، والكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام بالمحافظة.

يأتى توقيع الكشف الطبى على الحكام قبل إجراء اختبارات" الوارنر تيست" تمهيداً لبداية الموسم الكروى الجديد.

وكانت لجنة الحكام بمنطقة الفيوم لكرة القدم قد عقدت اجتماعا مع الحكام بمختلف الدرجات اعقبه اجراء تدريب بدنى للحكام استعدادا للموسم الجديد .

الاستعداد للموسم الكروى

حضر الاجتماع الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم والكابتن سيد الشورة مدير اللجنة، والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر بلجنة الحكام، والكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى.

وشهد اللجنة الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم والكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى .

وعرض الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة، خطة العمل للجنة خلال الموسم والتى تشمل اجراء تدريبات اسبوعية ومحاضرات عملية ونظرية للحكام وقدم التهنئة للحكام الجدد، والحكام الذين اجتازوا الترقى من الدرجة الثالثة للثانية ومن الثانية الى الدرجة الاولى وتمنى للجميع موسم متميز .

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