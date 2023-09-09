يهدد حياة المواطنين.. سكان عقار الزهراء بالدقي يستغيثون من عمل مخبز في العمارة بدون ترخيص

في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة، إلا أن الكثير يلجأ إلى مخالفة الإجراءات المتعلقة بمفاهيم الأمن والصحة والسلامة المهنية والبيئة، وهو ما فعله أحد الأشخاص الذي قرر إنشاء مخبز آلى داخل أحد العقارات مع وجود مخبز أخر في نفس العقار من الجهة الأخرى.

وفي هذا الصدد استغاث سكان العقار رقم 74 شارع الزهراء متفرع من شارع المروة بالدقي أمام مطعم بريجو، من قيام أحد الأشخاص من "جنسية عربية" بعمل مخبز في العقار بدون ترخيص.

وناشد سكان العقار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة التدخل، مشيرين إلى أنه يوجد مخبز بنفس العقار في الجهة الأخرى، وهو ما يهدد أساسات العمارة ويعرض حياة المواطنين للخطر.