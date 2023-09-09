موعد مباراة السويد وإستونيا بالتصفيات المؤهلة لـ يورو  2024

يواجه منتخب السويد الأول لكرة القدم، نظيره إستونيا، مساء اليوم، فى المواجهة التى تجمع المنتخبين الى المنتخبين على ملعب لى كوك أرينا فى اطار الجولة الخامسة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لـ يورو 2024.

وتقابل منتخب السويد مع نظيره إستونيا 15 مناسبة، بمختلف البطولات عبر التاريخ، حقق الأصفر الفوز فى 13 مباراة، وحسم التعادل فى مواجهتين، فيما يعد مواجهة الليلة بتصفيات يورو 2024 رقم 16 لهما معا.

موعد مباراة السويد وإستونيا

ويلتقي منتخب السويد ونظيره إستونيا فى تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السويد وإستونيا

وتذاع مباراة السويد وإستونيا عبر شبكة قنوات بى ان سبورت، وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورت اتش دى 2، بجانب قناة Match Football 1 ــ Diema Sport 2 HD