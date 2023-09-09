برلماني يشيد بخطة "التعليم" لصيانة المدارس

أكد النائب عبدة أبو عايشة ، عضو مجلس الشيوخ ، أن هيئة الأبنية التعليمية قادرة علي صيانة جميع المدارس علي مستوي الجمهورية ، خلال الفترة الزمنية المحددة ، خاصة أن رئيس الهيئة اللواء يسري الديب يمتاز بالكفاءة العالية والقدرة علي الانجاز السريع .

وأشاد ابو عايشة بخطة واستعدادات وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية للعام الدراسي الجديد ، والتي تقوم علي استبعاد المدارس التى تخضع لخطة صيانة شاملة ومراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية.

وأوضح أن الانجازات الكبيرة التي حققها اللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية ، في البرنامج الرئاسي حياة كريمة تعكس قدرات كبيرة لرئيس هيئة الأبنية ،والذي نفذ 1131 مشروعا، و1299 مشروع صيانة وتطوير ورفع كفاءة المباني المدرسية بالمرحلة الاولى لحياة كريمة.

وطالب أبو عائشة المحافظين علي مستوى الجمهورية ورؤساء المدن والمراكز والاحياء والقرى ومديرى مديريات وادارت التربية والتعليم مساندة ودعم جهود الدكتور رضا حجازى فى هذا الصدد وذلك من خلال قيامهم بجولات مكثفة للمرور على جميع المدارس فى مختلف المحافظات ومراجعة أعمال الصيانة بها للتاكد من تنفيذ خطط وسياسات الدكتور رضا حجازى بإجراء مسح كامل شامل لكافة المدارس على مستوى الجمهورية وإعداد تقرير عاجل خلال عشرة أيام حول موقف هذه المبانى ومدى الاحتياج للصيانات العاجلة والبسيطة.

ونوه بأن رئيس هيئة الابنية يعتمد علي كتيبة من المقاتلين الذين يعملون ليلا ونهارا لتحقيق التكليفات الرئاسية منهم علي سبيل المثال لا الحصر " المهندسة امل صبري رئيس ادارة البحوث والمهندسة لمياء فتحي حسن مدير امانة مجلس الادارة والمهندسة اماني يسري مدير الملكية والمهندس محمد الشبراوي والمهندس احمد مرسي وكيل الهيئة بالشرقية والمهندس سعد محمد السيد

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أصدر تعليمات عاجلة ، بسرعة توفير أماكن مناسبة لطلاب هذه المدارس المستبعدة من العمل في العام الدراسي الجديد ، بالمدارس القريبة منها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس.