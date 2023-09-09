ضبط 3368 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

شنت مديرية التموين بالمنيا، حملات مكثفة لمتابعة أسواق المحافظة، والتى أسفرت عن ضبط 3368 مخالفة متنوعة ببعض المحال التجارية ، وكذلك المخابز البلدية ، خلال شهر أغسطس الماضى.

ويأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية ومدى صلاحيتها ، وأشار الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات تمكنت من ضبط 2788 مخالفة للمخابز متنوعة بينها 851 مخالفة خبز ناقص الوزن ، 405 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، 41 توقف عن التشغيل ، 22 تصرف وتجميع فى حصص الدقيق المدعم ، 88 مخالفة عدم وجود سجلات ، بالإضافة، الى 1381 مخالفة أخرى.

كما تمكنت الحملات أيضا ، من ضبط 580 مخالفة بالأسواق، شملت 97 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار ، و 85 مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي ، 21 مخالفة صلاحية، 17 مخالفة تراخيص ، 22 مخالفة جزارة ، 129 سلع مجهولة المصدر، 14 مخالفة مواد بترولية ، و 10 مخالفات غش تجارى، و69 مخالفة لتجار تموينيين، بالإضافة إلى 116 مخالفات أخرى.

و أكد وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن حملات التموين مستمرة بشكل مكثف لضبط الأسواق، مشيرا إلي وجود تنسيق تام بين كافة الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ الحملات الرقابية.