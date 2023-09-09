إزالة 10 تعديات على أملاك الدولة في مدينة دهب

قامت الوحدة المحلية بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بـ أزالة 10 حالات في المهد، برئاسة اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس المدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة التصدي للمخالفات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واستردادها وإزالة التعديات عليها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وقال "رئيس مدينة دهب"، إنه جرى رصد حالات للتعدي على أملاك الدولة، بمنطقة الجمعية، المشربية، وعلى الفور جرى الدفع بحملة موسعة بالمنطقتين مع تزويد الحملة بكافة بالمعدات اللازمة.

و أن الحملة أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدي في المهد بواقع 5 حالات بمنطقة الجمعية، ومثلهم في منطقة المشربية، ومعظمهم عبارة عن أسوار وتندات.

وأكد على استمرار حملات الإزالة بالتنسيق مع جهات الولاية، لمنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة قطاعات المدينة، وفقًا للخطة الموضوعة للقضاء على هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

ولفت إلى أن محافظ جنوب سيناء، أكد على سرعة على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدّي جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة، ومنع التعدي عليها من جديد.