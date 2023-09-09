خبير علاقات دولية: كلمة السيسي بقمة العشرين رسالة للأطراف الدولية

قال الدكتور طارق فهمي، خبير العلاقات الدولية، إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين في دورتها الـ18 بالهند اليوم السبت مهمة لجملة من الاعتبارات منها تمثيل مصر لنطاقها الافريقي بإعتبارها ضيف شرف في القمة، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس شاملة وتؤكد على ترحيب مصر بجهود المجموعة في تقييم وجهات النظر ورسالة قوية للاطراف الدولية.

التنمية الاقتصادية

وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن دعوة الرئيس السيسي لعالم متعدد الاقطاب والرؤية والمنظور الشامل للنظام الدولي الجديد مهم للغاية، لافتًا إلى أن الرئيس أشار لفكرة التكامل الاقتصادي والتنمية الاقتصادية ومنطقة التجارة الحرة، وتطوير البنية الاساسية والاهتمام بقضايا الغذاء والديون وغيرها.

قمة العشرين

وذكر خبير العلاقات الدولية، أن مشاركة مصر في قمة العشرين يعكس اهتمامًا كبيرًا للدولة المصرية مؤكدًا أن حضور الرئيس السيسي اكسب القمة أهمية كبيرة وتؤكد على طبيعة العلاقات المصرية مع دول المجموعة، لافتًا إلى أن مصر ستستفيد من القمة في إطار تسويق لاقتصادها، وتعزيز فرص جذب الاستثمارات في ظل حرص الدول الكبرى على حضور مصر لهذه القمة.

الاندماج في الاقتصاد الدولي

وتابع فهمي، مصر تقطع شوطًا كبيرًا نحو الاندماج في الاقتصاد الدولي والعالمي والمشاركة بمنظور ورؤية شاملة، وأيضًا هناك ترحاب كبير من الدول للحضور المصري في القمة، وحفاوة كبيرة من الهند بإعتبارها ضيف شرف، مؤكدًا أن رسائل الرئيس السيسي في القمة بليغة وتركز على فكرة العالم الجديد متعدد الاقطاب وركزت على دور إفريقيا في الاقتصاد الدولي،لافتًا إلى أن مصر تكتسب حضور سياسي ودبلوماسي واقتصادي على مستوى العالم بفضل الدبلوماسية الرئاسية والتحرك الرئاسي على أعلى مستوى في هذا السياق.