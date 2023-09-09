وزير الرياضة يطمئن على بعثة منتخب مصر للجودو بعد وقوع زلزال المغرب

في اتصال هاتفي برئيس الاتحاد

أجري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا بالكابتن مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو؛ للاطمئنان علي بعثة المنتخب المصري المُشاركة بالبطولة الأفريقية للجودو، المقامة حاليًا في مدينة الدار البيضاء، وذلك بعد وقوع زلزال أمس بالمغرب.

واطمئن الوزير علي كافة أفراد البعثة وجميعهم بخير، متمنيًا السلامة لكافة الشعب المغربي من توابع زالزال أمس. مؤكدًا متابعته المستمرة لكافة مشاركات كافة المنتخبات القومية والأبطال الرياضيين المصريين الأوليمبين والبارالمبيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.



ويشارك منتخب مصر في بطولة أفريقيا، والتي تُعد واحدة من البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بقائمة تضم 14 لاعب ولاعبة، ومشاركة 36 منتخبًا بإجمالي 192 لاعب ولاعبة، في 7 موازين للرجال و7 موازين للسيدات.

رئيس الجودو: بعثة المنتخب في المغرب بخير ولم يصبنا مكروه

أكد مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو ونائب أول رئيس الاتحاد العربي، أن بعثة المنتخب المتواجدة حاليا في المغرب للمشاركة في بطولة أفريقيا بخير ولم يصبها أي مكروه.

وضرب زلزال مدمر قوته 7 درجات على مقياس ريختر عدد من المدن المغربية خلال الساعات الماضية، أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا.

وقال مرزوق علي، أن لاعبي المنتخب بخير وأنه تم إخلاء فنادق الإقامة الخاصة بمنتخبات بطولة أفريقيا فور وقوع الزلزال.

وتابع مرزوق علي: "الجميع بخير ونستعد للمشاركة في منافسات البطولة المقامة حاليا في مدينة كازابلانكا المغربية".

ويشارك منتخب مصر في بطولة أفريقيا بقائمة تضم 14 لاعب ولاعبة وهم:

عادل حمادة ويسري سامي – وزن 60 كجم

أحمد عبد الرحمن ومحمد عبد الموجود – وزن 66 كجم

عبد الرحمن محمد وعبد الرحمن عبد الغني – وزن 81 كجم

علي حازم وعمر الرملي – وزن 90 كجم

أحمد فياض – وزن +100 كجم

نورا سالم – وزن 48 كجم

حنين الطيب – وزن 57 كجم

فاطمة غانم – وزن 63 كجم

آية جاب الله – وزن 78 كجم

فرح شرف – وزن +78 كجم

وتشهد البطولة الأفريقية المقامة حاليا في المغرب مشاركة 36 منتخبا بإجمالي 192 لاعبا ولاعبة، في 7 موازين للرجال و7 موازين للسيدات.