السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة إنجلترا وأوكورانيا في التصفيات المؤهلة لـ "يورو 2024"

إنجلترا وأكورانيا
إنجلترا وأكورانيا

يلتقي منتخب إنجلترا أمام نظيره الأوكرانى، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع المنتخبينن ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ يورو 2024.

ويخوض منتخب إنجلترا مباراة اليوم فى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات أمم أوروبا 2024 برصيد 12 نقطة، ويقع منتخب أوكرانيا في وصافة الترتيب برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة إنجلترا وأوكورانيا 

ويلعب منتخب إنجلترا ونظيره أوكرانيا فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم باستاد مونيسيبال في بولندا، ضمن منافسات الجولة الـ 5 من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وأوكرانيا 

وتذاع مباراة إنجلترا وأكورانيا عبر شبكة قنوات 

Alpha TVـ 

Polsat Sportـ 

Sport TV2 Portugalـ 

SuperSport Maximo 1ـ 

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