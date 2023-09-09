موعد مباراة إنجلترا وأوكورانيا في التصفيات المؤهلة لـ "يورو 2024"

يلتقي منتخب إنجلترا أمام نظيره الأوكرانى، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع المنتخبينن ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ يورو 2024.

ويخوض منتخب إنجلترا مباراة اليوم فى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات أمم أوروبا 2024 برصيد 12 نقطة، ويقع منتخب أوكرانيا في وصافة الترتيب برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة إنجلترا وأوكورانيا

ويلعب منتخب إنجلترا ونظيره أوكرانيا فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم باستاد مونيسيبال في بولندا، ضمن منافسات الجولة الـ 5 من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وأوكرانيا

وتذاع مباراة إنجلترا وأكورانيا عبر شبكة قنوات

Alpha TVـ

Polsat Sportـ

Sport TV2 Portugalـ

SuperSport Maximo 1ـ