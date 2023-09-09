مران الزمالك.. تدريبات بندية وتأهيلية استعدادًا لودية سيراميكا

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية وتأهيلية قوية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري.

واستمرت هذه الفقرة لمدة 30 دقيقة تقريبا تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، و تم تقسيمها إلى جزئين، الأول تضمن تدريبا بدنية استمرت لمدة 20 دقيقة لتقوية العضلات .

وكان الجزء الثاني عبارة عن تأهيل باستخدام أدوات مخصصة لذلك ، بجانب تدريبات خفيفة بالكرة لمدة 10 دقائق .

ويسعى الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

وعاد الفريق لمعسكره المغلق اليوم عقب خوض المران الصباحي، ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم الاثنين المقبل أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.