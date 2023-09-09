وزير الرياضة يشهد ختام بطولة أفريقيا للشطرنج الناشئين

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام بطولة أفريقيا للشطرنج الناشئين والناشئات، التي أقيمت بمشاركة ٤١٩ لاعب ولاعبة من ١٤ دول أفريقية، في ١٢ فئة عمرية من ٨ - ١٨ سنة، بحضور مسئولي اللعبة علي المستوي المصري والعربي والإفريقي.

٢٥ ميدالية متنوعة للمنتخب المصري من أصل ٣٦ ميدالية لكافة المنتخبات المُشاركة

حصل المنتخب المصري بمختلف فئاته علي ٢٥ ميدالية منهم ٩ ميدالية ذهبية و٦فضية و١٠ برونزية من أصل ٣٦ ميدالية لكافة المنتخبات المُشاركة.

فيما حصلت بتسوانا على ميداليتين فقط إحداهما ذهب و الأخرى فضة، وكينيا حصلت على ميدالية ذهب و ميدالية برونزية، ومدغشقر ميدالية ذهب، بينما حصلت الجزائر على 4 ميداليات فضة وميدالية برونزية، وأوغندا حصلت على ميدالية برونزية.

قدّم الوزير التهنئة للاعبين على إنجازهم الذي حققوه بالبطولة الأفريقية، ما يُبشر بمستقبل واعد لهم، وتحقيق مزيد من الإنجازات لـ الشطرنج المصري، مؤكدًا دعمه الكامل للاتحاد واللاعبين لمواصلة التفوق في مختلف المحافل.

وجدد الوزير تأكيده أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة، وذلك من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.