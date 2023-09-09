حارس مرمى جديد يظهر في تدريبات الزمالك اليوم

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر النادي، مشاركة حارس المرمى الشاب محمود شريف الشناوي مواليد 2004.

وقام محمد عبدالمنصف، مدرب الحراس بالفريق، بالتنسيق مع الجهاز الفني، بتصعيد الحارس الصاعد للمشاركة في تدريبات الفريق بصحبة عبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء، في ظل غياب محمد عواد للإصابة ومحمد صبحي المتواجد مع المنتخب الوطني.

وقرر مدرب الحراس ضم محمود شريف لمعسكر الفريق الحالي استعدادًا للموسم الجديد ولبطولة كأس الكونفدرالية.

وخاض عبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء ومحمود شريف الشناوي، تدريبات قوية تحت قيادة محمد عبدالمنصف تم خلالها التركيز على بعض الأمور الفنية استعدادًا للفترة المقبلة.

وعاد الفريق لمعسكره المغلق اليوم عقب خوض المران الصباحي، ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس باستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم الإثنين المقبل أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.