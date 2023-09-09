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السبت 09 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شخص في مُشاجرة بالإسماعيلية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفـى.

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بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (3مزارعين) طرف ثانى: (مزارع "متوفـى") مقيمين بدائرة المركز، بسبب حدوث مشادة كلامية لخلافات بينهم تطورت لمشاجرة قام على إثرها الطرف الأول بالتعدى على الطرف الثانى بالضرب مما أدى إلى وفاته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.. وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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