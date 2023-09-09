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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوروجواي تهزم تشيلي بثلاثية في تصفيات كأس العالم..(فيديو)

منتخب أوروجواي
منتخب أوروجواي

حقق منتخب أوروجواي الفوز على تشيلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

أهداف المباراة 

افتتح المنتخب الأوروجواياني التهديف في الشوط الأول عن طريق نيكولاس دي لا كروز في الدقيقة 38 وسجل الهدف الثاني اللاعب فالفيردي فى الدقيقة 45، وفي الشوط الثاني تمكن أوروجواي من تسجيل الهدف الثالث عن طريق نيكولاس دي لا كروز في الدقيقة 71.

وأحرز هدف منتتخب تشيلي اللاعب أرتورو فيدال في الدقيقة 74.

وتشهد لقاءات الجولة الثانية بتصفيات كأس العالم 2026، مواجهة منتخب أوروجواي مع نظيره الإكوادور، فيما يلعب تشيلي أمام منتخب كولومبيا بذات الجولة.


فيديو.. أهداف المباراة

 

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