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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

السيسي: أثمن تعزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة للهند على الهبوط الناجح على القمر، وأعرب عن ترحيب مصر بالانضمام المستحق للاتحاد الإفريقي إلى عضوية مجموعة العشرين.

 

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السيسي يلتقي رئيس المجلس الأوروبي على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين

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تزامنًا مع انطلاقها.. تاريخ نشأة قمة العشرين

وأشار “السيسي” خلال كلمته في قمة العشرين في الهند، اليوم السبت، إلى أن مصر أعلنت على هامش مؤتمر شرم الشيح عن تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الاخضر باعتباره وقود المستقبل.

وواصل: “أثمن تعزيز التمثيل الأفريقي بمجموعة العشرين”، مؤكدًا أن مصر أعلنت مأخرا عن استعدادها لاستضافة مركو عالمي لتخزين وتداول الحبوب بالتعاون مع شركاء التنمية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أننا نتطلع إلى أن تساهم قمتنا في اتخاذ خطوات حاسمة إزاء التحديات التي تحول دون التعافي الاقتصادي وبلوغ التنمية المستدامة.

وتابع أن وضعنا بالتشاور مع أشقائنا الأفارقة أهدافا محددة لدعم دولنا تركز على دفع التكامل الاقتصادي القاري.

ونوه إلى أن تحقيق أهدافنا المشتركة وسط تحديات غير مسبوقة تواجهنا اليوم يتطلب منظورا شاملا لصياغة ترتيبات مستقبلية محورها النظام متعدد الأطراف.

وذكر الرئيس أن مصر نجحت في إعتدة التوازن للأجندة الدولية للمناخ لسيما عبر إدراج فكرة الانتقال العادل للاقتصاد الاخضر.

وأكد أنه لابد من اضطلاع كل طرف بمسئولياته في ضوء خطورة التحدي الذي يشكله تغير المناخ.

 تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الاخضر

وأشار إلى أن مصر أعلنت على هامش مؤتمر شرم الشيخ عن تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الاخضر.

تخرج قمة العشرين برسالة قوية

وشدد الرئيس: “نتطلع لأن تخرج قمة العشرين برسالة قوية ترتقي لمستوى  المسؤولية الملقاه على عاتقنا جميعًا”.

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