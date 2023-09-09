بوتين يُعزي عاهل المغرب في ضحايا الزلزال المُدمّر

قدم الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، تعازيه لملك المغرب محمد السادس في ضحايا الزلزال المُدمّر، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت.

وجاء في برقية الرئيس فلاديمير بوتين وفق بيان الكرملين: "أرجو أن تتقبلوا تعازينا بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الوسطى في البلاد.. روسيا تقف إلى جانب الشعب المغربي.. نعبر عن كامل دعمنا ومواساتنا إلى عائلات وأصدقاء الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وأسفر الزلزال المدمر الذي وقع أمس الجمعة، بقوة بلغت 7 درجات على سلم ريختر، حدد مركزها بجماعة "إغيل" بإقليم الحوز، عن مصرع أكثر من 600 شخص وأكثر من 300 إصابة بعضها حالات خطيرة، فضلا عن وقوع دمار كبير.

المغرب يُسجّل ارتفاعًا جديدًا في الإصابات والوفيات جراء الزلزال القوي

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب "المغرب"، إلى 632 وفاة و329 إصابة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم السبت.

ولقي 27 شخصا مصرعهم في منطقة مراكش السياحية على بعد 320 كلم جنوب العاصمة الرباط، وأربعة في إقليم ورزازات إلى الجنوب، حسبما نقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية في المنطقتين، في حين لم تعط السلطات أي حصيلة رسمية لعدد الضحايا.

وسجل المعهد المغربي للجيوفيزياء هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، بإقليم الحوز التابع جهة مراكش آسفي.

وأشار المعهد في نشرة إنذارية إلى أن الهزة حدد مركزها في جماعة إيغيل التابعة للإقليم.