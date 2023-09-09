أزهر الشرقية يعلن انتظام أعمال التحويل الإلكتروني

أعلن الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، انتظام أعمال التحويل الإلكتروني بين جميع معاهد المنطقة، مشيرا إلى أنه قد بدأ تفعيل التحويل الإلكتروني للطلاب بين المعاهد بكافة المراحل الدراسية تنفيذًا لتوجيهات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، تخفيفًا وتيسيرًا على أولياء الأمور والطلاب.

وأضاف رئيس منطقة الشرقية الأزهرية أنه يمكن التحويل الإلكتروني بين المناطق الأزهرية المختلفة على مستوى الجمهورية، دون الحاجة للانتقال بين المحافظات لإنهاء الإجراءات بنفس الكيفية التي يتم بها التحويل داخل معاهد المنطقة، مؤكدًا أن التحويل الإلكتروني يتم بمنطقة الشرقية الأزهرية للعام الثالث على التوالي دون أي سلبيات.

وأوضح الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، أن مراحل التحويل الإلكتروني تبدأ من تسلم ولي الأمر الرقم السري للطالب من رائد التحول الرقمى الخاص بالمعهد، ليقوم بعدها بالدخول عبر الرابط الخاص ببرنامج شئون طلاب المعاهد، برنامج ادارة شئون الطلاب للمعاهد الازهرية، حيث يتم إنهاء جميع الإجراءات إلكترونيًّا دون الحاجة لأية توقيعات يدوية.

وأضاف محمد عاكف، مدير إدارة المعلومات، أنه تم التنبيه على المعاهد بالتأكد من هوية ولي الأمر قبل تسليمه الرقم السرى الخاص بنجله ومساعدته فى كيفية استكمال التحويل الالكترونى والدخول على الموقع لمتابعة الموافقات الالكترونية على الطلب من خلال الرابط https://azhar.gov.eg/login.aspx.

وذكر أن مركز المعلومات بالمشيخة وإدارته بالمناطق ووحداته الإدارات التعليمية ورواد التحول الرقمى بالمعاهد يقومون بتقديم كامل الدعم الفنى للطلاب وأولياء أمورهم أثناء مراحل تسجيل طلب التحويل الالكترونى على مدار الـ 24 ساعة يوميًا لتذليل أى صعوبات ولتلافي أى أخطاء.