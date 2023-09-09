التازي يشكر مصر والجامعة العربية على التضامن مع المغرب إثر الزلزال المُدمّر

تقدم أحمد التازي، سفير المغرب في مصر، والمندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية، بخالص الشكر لجمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعبا، وأحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ما تم التعبير عنه من مشاعر المواساة والتضامن مع بلاده، إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، جنوب مدينة مراكش.

ودعا التازي الله أن يتقبل الضحايا بقبول حسن ويجعلهم من أهل الجنة، ويلهم ذويهم الصبر الجميل، كما تمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين وأن يخفف من معاناتهم، ويعوض كل من فقد بيتا أو دكانا أو أي شيء آخر جراء ذلك الزلزال.

مملكة المغرب

وباتت مملكة المغرب على كارثة وليلة مرعبة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة "إغيل" بإقليم الحوز.

البداية كانت في حوال الساعة 11 مساءا بالتوقيت المحلي للمغرب من ليلة السبت، حيث أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب، وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومتراً، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.

وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي"، وفق وسائل إعلام مغربية.