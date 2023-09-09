ارتفاع في درجات الحرارة بالإسماعيلية

لليوم الرابع على التوالي تواصل درجات الحرارة ارتفاع معدلاتها على الأجواء بمحافظة الإسماعيلية، وسجلت درجات الحرارة على مدينة الإسماعيلية وتوابعها العظمى 39درجة مئوية.

ويقول خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غداً طقس شديد الحرارة نهاراً.معتدل الحرارة ليلاً على محافظة الإسماعيلية .

وتسبب ارتفاع درجات الحرارة في ساعات النهار لتراجع حركة البيع والشراء نسبيا بالاسواق والمحلات التجارية .ومن المنتظر أن تستأنف كامل نشاطها مع حلول ساعات الليل وتراجع درجات الحرارة.

وشهدت منطقة الشواطيء والمتنزهات بالاسماعيليه إقبالا من الزائرين والأهالي على قضاء يوم على شاطيء بحيرة التمساح وقناة السويس.وقال محمد القماش مدير شاطيء الفيروز بالاسماعيليه أن الإقبال يتراوح طوال أيام الأسبوع ما بين 70 إلى 90%فيما ترتفع نسبة الاشغال وتتزايد لتتجاوز نسبة ال 100% ايام الإجازات والعطل الرسمية .

وتمتلك محافظة الإسماعيلية شواطيء ممتدة على البحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس.وتشتهر مدينة الإسماعيلية ومدينة فايد وتوابعها ابو سلطان وفنارة وكسفريت بالشواطيء والشاليهات.

وتتباين اسعار الشواطيء في فايد قبلة مما جعلها قبلة للمصطافين من مختلف المستويات الإجتماعية.وتعد فايد مدينة ساحلية تنتشر بها عشرات الشواطيء والمتنزهات تتراوح اسعار الدخول فيها لقضاء يوم للفرد ما بين 20 إلى 400 جنيه، يتوفر بها مطاعم ومقاهي متنوعة .يمكن معها أن توفر عطلة بتكلفة معقولة لكثير من المواطنين محدودي الدخل.

ويحرص أهالي الاسماعيلية على التنزه داخل الحدائق العامة في ساعات الليل صيفاً والاستمتاع بتحسن حالة الطقس حيث يتزاحم الأهالي في حدائق الملاحة ونمرة 6 المتاخمة لقناة السويس.كما تنتشر تجمعات الاصدقاء والعائلات في حدائق الدائري والشارع التجاري.