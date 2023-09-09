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السبت 09 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أبرز المعلومات عن دول مجموعة العشرين (شاهد)

قمة العشرين في الهند
قمة العشرين في الهند

استعرض الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أبرز المعلومات المهمة عن قمة مجموعة العشرين.

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بث مباشر | انطلاق قمة العشرين في الهند بمشاركة الرئيس السيسي

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بمشاركة السيسي وزعماء 30 دولة.. جدول أعمال قمة مجموعة العشرين بنيودلهي

 

دول قمة مجموعة العشرين يمثلون 75% من حركة التجارة الدولية

وقال “غباشي” خلال استضافته مع برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم السبت، إن دول قمة مجموعة العشرين يمثلون 75% من حركة التجارة الدولية، و85% من الناتج المحلي الاقتصادي العالمي.

دول مجموعة العشرين يمثلون 65% من تعداد السكان على مستوى العالم

وأشار إلى أن دول مجموعة العشرين يمثلون 65% من تعداد السكان على مستوى العالم، مضيفا أن 79% من الانبعاثات الحرارية صادرة عن دول بمجموعة العشرين.

ولفت إلى أن هناك تباين في المواقف بين دول مجموعة العشرين، معروف ومعلوم لدى الجميع لا سيما بين الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى.
 

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