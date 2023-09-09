السبت 09 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد تعلن انكسار حدة الموجة الحارة بداية من اليوم (شاهد)

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن أمس وأول أمس، يومي الخميس والجمعة سجلنا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة، ودرجات الحرارة مرتفعة بشكل كبير، ولكن من اليوم تبدأ حدة الارتفاع بدرجات الحرارة تقل وتبدأ درجات الحرارة تنخفض انخفاضا طفيفا ولكنها ستكون أقل حدة من الأيام الماضية، ومتوقع درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى أن تكون 36 درجة مئوية بانخفاض 3 درجات عن الأمس.

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الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس اليوم السبت

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

 

الطقس شديد الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على  القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الطقس سيكون شديد الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والمناطق بشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ولكن الطقس سيكون أقل حدة من أمس وأول أمس بالنسبة للحرارة، حيث تعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لـ4 درجات.

المناطق الساحلية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط من الجهة الغربية تشهد انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة على مرسى مطروح والأسكندرية خلال فترات النهار، موضحة أن طبقات الجو العليا مازالت تتأثر بإمتداد مرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع آشعة الشمس بشكل كبير، مما يساعد على عدم وجود سحب وعدم الارتفاع بدرجات الحرارة.

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