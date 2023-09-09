منتخب الشاطئية يفوز على إيطاليا في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية بهيراكليون

حقق منتخبنا الأول لكرة القدم الشاطئية الفوز على منتخب إيطاليا بنتيجة 3-2 في أول مباريات الفريق بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان والمستمرة حتى يوم ١٦ سبتمبر الجاري.

أحرز أهداف منتخبنا حسان محمد وحسام باولو وعبدالنبي لوحا.

يخوض منتخبنا الوطني ثاني مبارياته غدا أمام منتخب البرتغال في الخامسة عصرا في أخر مباريات المجموعة الثانية حيث اعتذر منتخب ليبيا عن المشاركة في البطولة.

وتضم قائمة المنتخب كلا من محمد السيد وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى شيكا ومحمد عبدالنبى لوحا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا وحسام باولو والحسينى طة وعبدالرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت.

ويضم الجهاز الفني كلا من مصطفى لطفي المدير الفني وأحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى واسلام شاكر مدير المهمات.