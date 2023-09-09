إعادة الحركة المرورية بطريق الغردقة - رأس غارب بعد رفع أثار حادث سير

أعاد مرور البحر الأحمر فتح طريق الغردقة -راس غارب بعد رفع اثار حادث تصادم سيارتين بالكيلو 50

كان قد أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل بطريق رأس غارب- الغردقة، شمال محافظة البحر الأحمر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفي رأس غارب المركزى لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير امن البحر الاحمر قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل بالكيلو 50 طريق رأس غارب- الغردقة.

وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، والدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

أسماء مصابي الحادث

نيفرت لطيف لطفي، 39 عاما، «كدمات متفرقة بالجسم والوجه»، روماني فوزى ميخائيل 40 عاما، «كدمات متفرقة بالجسم»، بيرلى رومانى فوزى 5 أعوام، «كدمات متفرقة بالجسم»، بيير رومانى فوزى 7 أعوام، «كدمات متفرقة بالجسم»، جيمى جابر حنا 40 عاما، كدمات متفرقة بالجسم.

و جميعهم حالتهم مستقرة وتم عمل الإسعافات الأولية لهم