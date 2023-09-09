برلماني: ذوي القدرات الخاصة حققوا نجاحات كبيرة في كافة المجالات

أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان أن ذوى القدرات الخاصة يحظون بأكبر اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على تلبية جميع مطالب ذوى القدرات الخاصة الذين أصبح لهم دورهم الكبير فى دعم ومساندة الدولة المصرية.



وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم إن أكبر دليل على اهتمام القيادة السياسية بملف ذوى القدرات الخاصة تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته لصندوق " قادرون باختلاف " والتى أكد فيها على ما توليه الدولة من اهتمام لمختلف أبنائها من ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم والعزيمة وجهودها المتواصلة لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص من ذوي الهمم، والعمل على اتاحة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وبما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بالنظر لما يحظون به من مواهب وقدرات تجعلهم متميزين وقادرين على تحقيق المزيد من التقدم في تلك المجالات ودور صندوق "قادرون باختلاف" في تحقيق هذه الأهداف.

وأكد الدكتور محمد سليم أن ذوى القدرات الخاصة أصبحوا قوى كبيرة وفاعلة وداعمة للاقتصاد الوطني مشيراً الى أن هناك العديد من النماذج الناجحة من ذوى القدرات الخاصة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والرياضية وغيرها

ووجه الدكتور محمد سليم تحية قلبية للنجوم والأبطال الرياضيين من ذوى القدرات الخاصة الذين نجحوا فى رفع واسم علم مصر فى المسابقات الرياضية الاقليمية والعربية والافريقية والدولية مؤكداً أنهم حصدوا العديد من الالقاب الرياضية العالمية فى مختلف اللعبات والمسابقات الرياضية

وأشاد الدكتور محمد سليم بمهام الصندوق والتى تتمثل توفير منح دراسية بالمدارس والجامعات والمعاهد بالداخل والخارج، وتغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، إلى جانب تغطية تكلفة الاتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الاتاحة فيها والمُساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الاعاقة والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم، إلى جانب المساهمة في تشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تمويل برامج التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وبرامج التدريب المهني لهم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق "قادرون باختلاف"، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتورة شيرين يحيى زكي، مستشار وزير التعليم العالي للطلاب ذوي الإعاقة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، والمستشار محمد القماري، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة إيمان كريم، أمين عام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.