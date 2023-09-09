السبت 09 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يُعزي المغرب في مأساة الزلزال

الأمين العام لمنظمة
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، عن أحر التعازي وصادق المواساة للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا وتعاطفه مع أسر  ضحايا الزلزال القوي الذي أصاب عدة أقاليم بوسط  المملكة المغربية مساء يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023،  وخلف في حصيلة أولية لا تقل عن 632 حالة وفاة و329 مصابا وفقا لاحصائيات وزارة الداخلية المغربية، راجيا من الله عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الأمين العام تضامن المنظمة ووقوفها إلى جانب المملكة المغربية وشعبها في مواجهة آثار هذا الزلزال الجلل وتجاوز هذه المحنة الإنسانية.

زلزال المغرب يُنهي حياة أسرة كاملة بدمنات

خلف الزلزال القوي الذي ضرب "المغرب"، 5 ضحايا بجماعة آيت تمليل التابعة لإقليم أزيلال، حسبما أفادت مصادر محلية مغربية، صباح اليوم السبت.

وذكر مصدر مسؤول أن الضحايا يتحدرون من أسرة واحدة بدوار توفغين بالجماعة سالفة الذكر، مرجحا إمكانية ارتفاع عدد الضحايا بالنظر إلى عدد الحالات التي استقبلها مستشفى دمنات.

وأفاد مصدر من دمنات بأن عدد الضحايا ارتفع إلى تسعة حسبما أبلغه مصدر طبي من مستشفى دمنات.

ارتفاع في عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد 19"
من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الصحية بالمغرب تسجيل ارتفاع في عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد 19" منذ حوالي 4 أسابيع، وتحدثت وزارة الصحة، يوم أمس، عن تسجيل 309 حالات إصابة جديدة دون تسجيل أية حالة وفاة.

وذكرت السلطات أن هذه الأرقام التي يتم الإعلان عنها تستند إلى مجموع اختبارات "كوفيد" التي يخضع لها الأشخاص في مختلف المراكز والمختبرات.

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