غدا.. إنطلاق المرحلة الثانية لحملة من حقك تنظمي بالمنيا

تبدأ مديرية الصحة بمحافظة المنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنفيذ المرحلة الثانية لحملة من حقك تنظمي لتنظيم الأسرة ، غدا الأحد 10 سبتمبر ، فى 4 مراكز شمال وجنوب المحافظة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

بالوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية إلى المناطق النائية و القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وكانت مديرية الصحة بالمنيا قد أنهت المرحلة الأولى ، من الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان ، تحت شعار " حقك تنظمى " لخدمة أهالى قرى 5 مراكز على أن .

حيث أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قدمت خدماتها لحوالى 21 ألف و127 منتفعة ، في 5 مراكز تشمل ، ( مغاغة- مطاى- سمالوط- ديرمواس- ملوى)، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الأولى للحملة فى الفترة من السبت 2 سبتمبر حتى الأربعاء 6 من نفس الشهر ، حيث تم تقديم جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمنتفعات مجانا .

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى مدير الإدارة العامة لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية بالمنيا ، أنه تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات ، إلى جانب العيادات المتنقلة، لما يقرب من 19 ألف و138 منتفعة ، كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الوحدات الثابتة والمتنقلة ، وتوفير وسائل حديثة مدعومة من وزارة الصحة بالمجان، وتقديم المشورة الطبية لحوالي 19949 سيدة، فضلا عن تنفيذ 4560 ندوة للتوعية و التثقيف الصحى .

جدير بالذكر ، أن فعاليات الحملة يتم تنفيذها على مرحلتين حيث انطلقت المرحلة الأولى ، من السبت 2 سبتمبر الجارى وانتهت الأربعاء 6 من نفس الشهر ، في 5 مراكز شملت ، (مغاغة - مطاى - سمالوط - ديرمواس - ملوى )، فى حين تنطلق المرحلة الثانية من الأحد 10 سبتمبر الجاري ، وتستمر حتى الخميس 14 من نفس الشهر ، فى 4 مراكز ، ( بنى مزار - المنيا - أبوقرقاص - العدوة ).