السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

غدا.. إنطلاق المرحلة الثانية لحملة من حقك تنظمي بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

تبدأ مديرية الصحة بمحافظة المنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنفيذ المرحلة الثانية  لحملة من حقك تنظمي لتنظيم الأسرة ، غدا الأحد 10 سبتمبر ، فى 4 مراكز شمال وجنوب المحافظة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

 

 بالوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية إلى المناطق النائية و القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وكانت مديرية الصحة بالمنيا  قد أنهت المرحلة الأولى ، من الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان ، تحت شعار " حقك تنظمى " لخدمة أهالى قرى 5 مراكز على أن .

 

حيث أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا،  أن عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قدمت خدماتها لحوالى 21 ألف و127 منتفعة ، في 5 مراكز تشمل ، ( مغاغة- مطاى- سمالوط- ديرمواس- ملوى)، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الأولى للحملة فى الفترة من السبت 2 سبتمبر حتى الأربعاء 6 من نفس الشهر ، حيث تم تقديم جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمنتفعات مجانا .

 

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى مدير الإدارة العامة لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية  بالمنيا ، أنه تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات ، إلى جانب العيادات المتنقلة، لما يقرب من 19 ألف و138 منتفعة ، كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الوحدات الثابتة والمتنقلة ، وتوفير وسائل حديثة مدعومة من وزارة الصحة بالمجان، وتقديم المشورة الطبية لحوالي 19949 سيدة، فضلا عن تنفيذ 4560 ندوة للتوعية و التثقيف الصحى .

 

جدير بالذكر ، أن فعاليات الحملة يتم تنفيذها على مرحلتين حيث انطلقت المرحلة الأولى ، من السبت 2 سبتمبر الجارى وانتهت الأربعاء 6 من نفس الشهر ، في 5 مراكز  شملت ، (مغاغة - مطاى -  سمالوط - ديرمواس - ملوى )، فى حين تنطلق المرحلة الثانية من الأحد 10 سبتمبر الجاري ،  وتستمر حتى الخميس 14 من نفس الشهر ، فى 4 مراكز ، ( بنى مزار - المنيا - أبوقرقاص - العدوة ).

الجريدة الورقية