أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الأقصر

سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر، استقرارًا في الأسعار، فبلغ سعر كيلو الخيار 20 جنيهًا، والطماطم 15 جنيه، والبطاطس 15 جنيها للكيلو، وفيما يلي نستعرض أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الأقصر.



أولاً: أسعار الخضروات..



سجل سعر كيلو الباذنجان 7 جنيهات، وكيلو الفلفل 15 جنيها، زسعر الثوم 40 جنيها، والفلفل بـ 15 جنيها، وسعر البامية البلدى 15 جنيها، وسجل الجزر 30 جنيها، بينما الكوسة بـ25 جنيها.

وسجل سعر البصل الأصفر، 25 جنيها، أما البصل الأحمر بـ20 جنيها، والفلفل الألوان 35 جنيها، وسجل سعر الليمون 30 جنيها.

ثانيًا: أسعار الفواكه..



بلغ سعر البرقوق 30 جنيها، والعنب الأحمر 25 جنيها، والتفاح البلدى 40 جنيها، بينما سجل سعر البلح 40 جنيها للكيلو، وسجل سعر الكمثرى 25 جنيها، أما الموز فتراوح سعره بين 15و20 جنيها، وسعر التفاح الأصفر 55 جنيها.

