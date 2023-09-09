الكوسة بـــ 15 جنيهًا.. تعرف على أسعار الخضروات بالمنيا

تشهد الأسواق الشعبية والمحلات التجارية، لبيع الخضراوات بمحافظة المنيا، اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، إستقرارًا ملحوظًا في أسعار البيع والشراء لبعض الأصناف، وإرتفاعًا في أصناف أخرى، و سجل سعر كيلو الكوسة 15 جنيهًا للكيلو.

و بلغ سعر الثوم 30 جنيهًا للكيلو، تراوح سعر البامية 25 جنيهًا للكيلو، وسجَّل سعر كيلو القلقاس 30 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر البصل الأحمر والأصفر بــ 25 جنيهًا للكيلو، واستقر سعر الطماطم 15 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو البطاطس لـ18 جنيهًا، وتراوح سعر القلقاس 30 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الثوم 30 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو الخيار 15 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الجزر 13 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومى والعروس لــ 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل 12 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي 15 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الليمون بـ10 جنيهات، ووصل كيلو الملوخية لــ 10 جنيهات، وورق العنب لـ 55 جنيهًا.

في سياق متصل، جاءت أسعار الفاكهة اليوم السبت في الأسواق الشعبية، إذْ تراوح سعر كيلو التين البرشومي 25 جنيهًا، وسجل سعر كيلو التفاح البلدى سجل 25 جنيهًا، والتفاح السكرى 30 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو العنب الأحمر ما بين 10لـ15 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 لـ 20 جنيهًا، ووصل سعر كيلو المانجو النعوم 30 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو العنب البناتى الأصفر ما بين 25 لـ 30 جنيهًا للكيلو، والمانجو العويس 60 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو المانجو السكري لــ 35 جنيهًا، جدير بالذكر، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم، على الأسواق الشعبية، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية.