طقس المنيا شديد الحرارة.. والعظمى 39 درجة

تشهد محافظة المنيا ، اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 ، طقس شديد الحرارة على ربوع البلاد طوال ساعات النهار ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء ، بعد إنخفاض درجات الحرارة بمعدل درجتان عن أمس الجمعة ، حيث سجلت درجات حرارة العظمى 39 والصغرى 24 درجة .

وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، وجاء بتقرير الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت 9 سبتمبر ، القاهرة العظمى 36 والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 والصغرى 29 درجة، المنيا العظمى 39 والصغرى 24 درجة .