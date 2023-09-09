ماريجا يدعم الشارقة الإماراتي

تعاقد نادي الشارقة الإماراتي لكرة القدم مع المهاجم المالي موسى ماريجا في صفقة انتقال حرّ عقب فسخ عقده مع الهلال السعودي.

وقال نادي الشارقة بطل كأس رئيس الإمارات عبر حسابه بمنصة "إكس": ملك جديد ينضم لقلعة الملوك... نرحب بانضمام موسى ماريجا إلى صفوف فريقنا.

كان الهلال تعاقد مع ماريجا، 32 عاماً، في مايو 2021، لمدة 3 سنوات قادماً من بورتو البرتغالي، لكنه فسخ عقده في أغسطس الماضي قبل عام من نهايته.

وخاض مع الهلال 75 مباراة في كافة المسابقات وسجل 25 هدفا ومرر 7 كرات حاسمة.

وبدأ ماريجا المولود في إحدى ضواحي باريس مشواره مع إيفري الفرنسي (2010-2011) ثم تنقل بين عدة أندية، قبل أن يخوض أول تجربة خارجية له مع الترجي التونسي الذي لم يتمكن من ارتداء قميصه بسبب مشكلات إدارية (2014)، ومنه إلى ماريتيمو البرتغالي (2015-2016) ثم بورتو (2016-2021) تخللتها فترة إعارة إلى فيتوريا دي غيمارايش (2016-2017) والهلال (2021-2023).