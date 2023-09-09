تعرف على إصابة محمد حمدي لاعب المنتخب

حدد الجهاز الطبي الإصابة التي تعرض لها محمد حمدي لاعب منتخب مصر الكروي في مباراة إثيوبيا.

وأكدت الأشعة التي خضع لها محمد حمدي، إصابته بتمزق في الأربطة، في المباراة التي انتهت بفوز منتخب مصر بهدف دون رد في الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا والتأهل رسميا لنهائيات أفريقيا مطلع العام المقبل

وقرر الجهاز الطبي لمنتخب مصر، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، نقل محمد حمدي لاعب المنتخب، إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب اللقاء، بعد إصابته في آخر دقائق مباراة مصر وإثيوبيا، وذلك لخضوع اللاعب لفحص طبي بالأشعة لمعرفة طبيعة الإصابة التي تعرّض لها خلال اللقاء.

وبعد إصابة محمد حمدي اضطر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، إلى استبدال اللاعب، ولعب مكانه باللاعب أحمد فتوح، وذلك في الدقائق الأخيرة من شوط اللقاء الثاني.

وحقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا أمام نظيره الإثيوبي، بهدف دون رد، سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 37 على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات افريقيا بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.