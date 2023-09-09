طقس الفيوم شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى 39 درجة

تشهد محافظة الفيوم اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر، إستمرار الأجواء الحارة ليصبح الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، مع إستمرار نشاط الرياح على كافة الأنحاء.

وتساعد الرياح على الإحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة خلال ساعات النهار، بالإضافة إلى انخفاضها ليلا ليصبح الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تبقى في معدلاتها المرتفعة خلال الأسبوع الجاري، مع ارتفاع نسبة الرطوبة من الصباح الباكر، والتى تتراوح من 30 إلى 60 ليلا ومن 20 إلى 30 نهارا، ليصبح الطقس شديد الحرارة نهارا وتبقى ليلا في معدلاتها المعتدلة، مع إستمرار نشاط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأوقات وفي بعض المناطق الصحراوية، وخلال هذه الفترة يميل الطقس للاعتدال في آخر الليل، وخاصة في فترات الصباح الباكر، مع إستمرار الرياح الخفيفة على كافة الانحاء، كما تتكون الشبورة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بالمحافظة، والتي تنقشع مع ارتفاع الشمس صباحا.

طقس شديد الحرارة نهارا والمحسوسة 41 درجة بالفيوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم على محافظة الفيوم تبلغ 39 درجة للعظمي نهارا والمحسوسة 41 درجة، بينما تبلغ الصغرى 25 درجة مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح.

ونصحت الهيئة المواطنين ممن تتطلب أعمالهم التواجد تحت أشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، ارتداء الملابس الصيفية الفضفاضة وغطاء للرأس، والاكثار من تناول المشروبات الباردة والمياه، نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأوقات.

ويسود محافظة الفيوم خلال هذه الفترة طقس شديد الحرارة نهارا كما تنشط الرياح على مدار اليوم، لتبلغ سرعتها نحو 40 كيلو متر في الساعة ويكون اتجاهها شمالية غربية، بينما تنشط هبات أخرى للرياح بين الحين والآخر وبسرعة عالية قد تصل إلى حوالي 60 كيلو متر في الساعة، كما انها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق وخاصة على الطرق الصحراوية والقرى المكشوفة على الظهير الصحراوي بنطاق المحافظة.

ويتميز الجو في الفيوم خلال هذه الفترة بنقاء الهواء وخاصة في المناطق الزراعية وبجوار المسطحات المائية والبحيرات، والتي تساعد على امتصاص أي أتربة قد تكون عالقة في الهواء، ويمثل هذا الطقس أجواء غير مناسبة نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها في بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، فضلا عن ركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية التي يمارسها الوافدين إلى المحافظة خلال هذه الفترة.