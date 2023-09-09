موعد مباراة مصر وتونس الودية

يخوض منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا مباراة ودية أمام منتخب تونس، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وحسم منتخبا مصر وتونس تأهلهما إلى كأس أمم أفريقيا 2024، بعد تصدرهما مجموعات مرحلة التصفيات الأفريقية.

وتأتي المباراة الودية في إطار الاستعدادات قبل بدء منافسات المرحلة التمهيدية من تصفيات كأس العالم 2026 والتي ستنطلق الشهر المقبل حيث سيواجه منتخب الفراعنة نظيره جيبوتي ثم سيراليون.

موعد مباراة مصر وتونس

تنطلق مباراة مصر وتونس الودية يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب 30 يونيو وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية.

فيتوريا ورقم قياسي مع الفراعنة

واصل روي فيتوريا نتائجه المميزة مع منتخب مصر بعدما سجل انتصاره الثامن مع الفراعنة على التوالي ليصبح الأكثر تحقيقا للانتصارات في القرن الحالي مع الفراعنة، وسجل المنتخب المصري تحت قيادة فيتوريا 20 هدفا واستقبل 2 فقط حتى الآن.

حقق منتخب مصر الفوز على إثيوبيا بهدف دون رد من المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم، على استاد الدفاع الجوي في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا 2024.

وتعتبر المباراة بمثابة "تحصيل حاصل"، بعدما ضمن منتخبنا التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا في كوت ديفوار والتي ستقام مطلع العام المقبل، حيث يتربع الفراعنة على رأس المجموعة برصيد 12 نقطة، حصدها من 4 انتصارات بينما خسر مباراة وحيدة من إثيوبيا.