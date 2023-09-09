بركات يحذر من صدام جديد بين الأهلي ومنتخب مصر

حذر محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، من صدام جديد بين النادي الأهلي والمنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وأوضح بركات خلال تصريحات تليفزيونية أن الأهلي سيكون مرتبطا بمباراة خارج مصر يوم 20 أكتوبر لافتًا أن هذا التوقيت سيتزامن مع فترة توقف دولي.

وطالب بركات بضرورة التنسيق بين الأهلي والمنتخب مصر لعدم تكرار نفس الأزمة مرة أخرى، مؤكدا أن الاتحاد الأفريقي هو السبب في الأزمة بين المنتخب والأهلي لتعارض مواعيد البطولات.

بركات يشيد بمستوى مصر أمام أثيوبيا

أشاد محمد بركات بالفوز الذي سجله منتخب مصر على إثيوبيا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «روي فيتوريا قاد منتخب مصر لظهور مميز في التصفيات، وحقق المطلوب منه على أكمل وجه».

وأضاف:«مصطفى فتحي كان نجم الشوط الأول بالنسبة لمنتخب مصر الوطني في مواجهة اليوم، ومصطفى محمد قدم عملا جيدا».

وواصل: «مصطفى محمد كان نجم الشوط الثاني في مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، وتغييرات فيتوريا كانت متوازنة تستهدف الحفاظ على الشكل العام للمنتخب.

واختتم: مكسب هام لمنتخبنا، وفيتوريا يسير بشكل جيد في تحقيق العلامة الكاملة«.