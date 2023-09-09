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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

تعيين أول شخصيه مصرية بمنصب مدعي عام بالمملكة المتحده الدكتورة “ جيهان الحسيني”.. ومرفت خليل تهنئ

الدكتوره جيهان الحسيني
الدكتوره جيهان الحسيني

 

تقدم الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكة المتحده بخالص التهنئه إلي المستشاره الدكتورة چيهان الحسيني لتعيينها بمنصب مدعي عام بالمملكة المتحده، وتعد أول شخصيه مصريه  تحتل هذا المنصب الهام .


واضافت مرڤت خليل، رئيس فرع الاتحاد بالمملكة المتحده، إن دراسة القانون والدخول في السلك القضائى من أصعب الدراسات وادق مجالات العمل ويحتاج الكثير من الوقت والجود والمثابره.


وأوضحت خليل إن المستشاره الدكتورة چيهان الحسيني حصلت علي العديد من الشهادات لتصل إلي هذا المنصب الرفيع . 


وتابعت: “حصلت الحسيني علي بكالوريوس في السياسة والعلاقات الدوليه ثم ماچستير في القانون الدولي ودبلوم الدراسات العليا في القانون،  وركزت جهودها لتصبح عضوه في هيئة المستشارين واجتازت جميع الاختبارات بدرجة امتياز وفي الحقيقة أحب إن أنوه إن هذه الاختبارات تكون اختبارات غايه في الصعوبه والذين ينجحون فيها يعتبروا من الصفوه”. 


واختمت خليل، بأن العمل الجيد والاتقان والمثابره والسمعه الطيبه والخبره هم كانوا العوامل الاساسيه التي ساعدت چيهان ان تتولي مثل ذلك المنصب، قائلة: “شرف للمصريين بالمملكة المتحده والمصريات بصفه خاصه إن يكون بيننا مثل هذا النموذج المشرف نتمنى لسيادتها التوفيق والسداد”.

 

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