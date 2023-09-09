خالد بيبو يشكر المنتخب بعد عودة رباعي الأهلي

وجه خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الشكر للجهاز الفني للمنتخب الوطني، للالتزام باتفاقه، والسماح لرباعي الأهلي (محمد الشناوي - محمد هاني - محمد عبد المنعم - مروان عطية) بمغادرة معسكر المنتخب عقب مباراة إثيوبيا، التي جرت مساء اليوم.

وذلك حتى يتمكن لاعبو الأهلي الدوليون من المشاركة في الاستعدادات النهائية لفريقهم، قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء القادم، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، يوم 15 سبتمبر الجاري.

حقق منتخب مصر الفوز على إثيوبيا بهدف دون رد من المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم، على استاد الدفاع الجوي في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا 2024.

وتعتبر المباراة بمثابة "تحصيل حاصل"، بعدما ضمن منتخبنا التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا في كوت ديفوار والتي ستقام مطلع العام المقبل، حيث يتربع الفراعنة على رأس المجموعة برصيد 12 نقطة، حصدها من 4 انتصارات بينما خسر مباراة وحيدة من إثيوبيا.

ويواجه منتخب مصر نظيره تونس يوم الثلاثاء المقبل في لقاء ودي خلال فترة التوقف الدولي.