موعد مباراة السعودية المقبلة أمام كوريا الجنوبية

يستعد منتخب السعودية تحت قيادة الإيطالي روبرتو مانشيني لخوض ثاني تجاربه الودية عندما يواجه كوريا الجنوبية، خلال فترة التوقف الحالية.

وتلقى منتخب السعودية خسارة كبيرة أمام كوستاريكا بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الودي الذي جمع بينها ضمن الأجندة الدولية للفيفا.

موعد مباراة السعودية أمام كوريا الجنوبية

يستقبل ملعب سانتج جيمس بارك معقل نيوكاسل الإنجليزي، مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والرياض وستذاع المباراة على القناة الرياضية السعودية الأولى.

ويبحث مانشيني عن تصحيح الاخطاء التي وقع فيها الصقور الخضراء أمام كوستاريكا لتحقيق أول انتصاراته في مهمته التدريبية الجديدة.

واستدعى مانشيني 26 لاعبًا لمعسكر السعودية في نيوكاسل خلال فترة التوقف الحالية وجاءت أسماؤهم كالتالي: محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، علي البليهي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.