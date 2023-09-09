كريستيانو رونالدو يغيب عن مباراة البرتغال المقبلة في تصفيات يورو 2024

تأكد غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة منتخب البرتغال المقبلة أمام لوكسمبورج المقررة ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى يورو 2024.

ويواجه منتخب البرتغال نظيره لوكسمبورج، يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا.

ويأتي غياب رونالدو عن المباراة المقبلة بسبب تراكم البطاقات الصفراء حيث تلقى بطاقة صفراء خلال مباراة سلوفاكيا بعد تدخله العنيف ضد حارس مرمى الخصم، ورأت تقنية الفيديو عدم وجوب طرده.

فاز منتخب البرتغال على نظيره سلوفاكيا بهدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم على أرض الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2024.

بهذه النتيجة يواصل منتخب البرتغال انتصاراته ويسجل العلامة الكاملة في 5 مواجهات ليحصد 15 نقطة ويتصدر المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالأتي: حارس المرمى: كوستا - الدفاع: كانسيلو - دياز - سيلفا - دالوت - الوسط: فيتينها - بالينها - برونو فيرنانديز - الهجوم: لياو - رونالدو - بيرناردو سيلفا.

وشهد التشكيل استبعاد روبن نيفيز لاعب فريق الهلال السعودي عن مواجهة سلوفيكا بسبب الإصابة التي يعاني منها، بينما يتواجد أوتافيو لاعب النصر على مقاعد البدلاء.